Mais quatro meninos foram retirados da caverna na Tailândia no segundo dia de resgates

Mais quatro meninos foram retirados da caverna Tham Luang, na Tailândia, nesta segunda-feira (09), segundo dia das operações de salvamento, conforme a Marinha. No total, oito garotos já foram resgatados do local. Cinco pessoas ainda permanecem na cavidade subterrânea, onde entraram no dia 23 de junho.

Inicialmente, o governo tinha previsto a retirada de três meninos no segundo dia de resgate, mas, com base no sucesso da operação de domingo (08), mais quatro foram trazidos à superfície nesta segunda. De acordo com a BBC, quatro meninos e o técnico ainda estão nas galerias subterrâneas.

Bom estado de saúde

Os quatro primeiros resgatados chegaram à superfície em segurança e em bom estado de saúde. Eles foram levados para o hospital da província de Chiang Rai, que fica a cerca de 70 quilômetros da caverna, onde permanecem internados em quarentena para evitar possíveis infecções. As autoridades estudam liberar a visita dos pais, segundo a CNN. Os garotos estavam com fome e pediram para comer um prato à base de arroz.

A BBC informou que o quinto menino resgatado também já está no hospital e passa bem, mas, até o fim desta manhã, ainda não havia informações sobre o estado de saúde dos outros três. Os mesmos especialistas que participaram da primeira etapa de salvamento no domingo retornaram à caverna.

Boas condições para o resgate

Antes da conclusão dos trabalhos no segundo dia de resgate, o governador da província de Chiang Rai e coordenador da célula de crise, Narongsak Osatanakorn, afirmou que as autoridades esperavam “ouvir boas notícias nas próximas horas”.

No entorno da montanha, ambulâncias e helicópteros aguardavam os garotos. No domingo, após voltarem à superfície, os meninos foram para um hospital improvisado, montado perto da gruta, onde passaram pelos primeiros exames físicos. Depois, seguiram para o hospital da província de Chiang Rai.

Osotanakorn afirmou que 90 mergulhadores – 50 estrangeiros e 40 tailandeses – participaram da operação de domingo. Eles ajudaram a conduzir o grupo pelos trechos inundados da caverna Tham Luang, que está complemente no escuro.

O time de futebol Javalis Selvagens, integrado por 12 meninos com idades entre 11 e 16 anos e seu técnico de 25 anos, passou nove dias nas profundidades da caverna até que dois mergulhadores britânicos localizaram o grupo no dia 2. Abatidos, eles estavam sobre uma rocha a mais de quatro quilômetros da entrada da gruta.

Medo da tempestade

No início, as autoridades estudaram deixar o grupo dentro da caverna até o fim da estação chuvosa – o que significava que eles poderiam ficar presos por até quatro meses. Porém, o bombeamento constante de água para fora da cavidade e a interrupção das fortes chuvas contribuíram para que o nível da água abaixasse, possibilitando o resgate.

Uma das maiores preocupações das autoridades era a condição climática na região: nuvens escuras – típicas desta época do ano – permanecem sobre o norte montanhoso do país.

