Mais Saúde para o Litoral Norte do RS

Já tem data marcada o lançamento da Pedra Fundamental da construção do Hospital e Centro Clínico LifeDay, em Xangri-lá. Será no dia 13 de novembro, às 10h, o evento para mais de cem pessoas, entre autoridades locais, estaduais, imprensa, profissionais da saúde e da construção civil. A recepção para o ato simbólico do início das obras será no local em que serão construídos o novo hospital e a estrutura do Centro Clínico LifeDay, no bairro planejado Santorini, em Xangri-lá. A localização, com acesso direto da Estrada do Mar, foi minuciosamente estudada para facilitar a vida dospacientes de toda a região, de Osório a Torres.

A construção do empreendimento é assinada pela D1.RS Empreendimentos, que acumula mais de 30 anos de experiência no segmento. O projeto é fruto da união da expertise da construtora com o reconhecido Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, e a Seferin&Coelho Consultoria e Gestão em Saúde, que será responsável pela gestão do novo hospital e dos serviços para profissionais do Centro Clínico. O projeto arquitetônico e as instalações são fruto do trabalho conjunto das empresas Seferin Arquitetura e L+M. Após estudos sobre as necessidades de oferta de atendimento médico na região e de viabilidade técnica do projeto, o novo complexo de saúde torna-se realidade devendo ficar pronto já em 2021, gerando mais de 500 empregos diretos e indiretos. O investimento ultrapassa os R$ 50 milhões, traz um centro clínico integrado ao Hospital com 70 consultórios que passam a ser comercializados imediatamente, 100% financiados pela Unicred Porto Alegre.

Os futuros pacientes do Centro Clínico LifeDay terão a facilidade de contar com a integração à estrutura hospitalar, como Centro de Diagnósticos e Tratamento, Bloco cirúrgico, Leitos de internação e um Pronto Atendimento 24h para adultos e crianças. Os atendimentos serão para planos de saúde e a pacientes particulares numa região em que há carência de estrutura na área da saúde.

