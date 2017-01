Mais um cachorro entra para a lista de animais abandonados de Justin Bieber

Justin Bieber voltou a reforçar sua fama de péssimo dono de animais. Após abandonar um macaco, um hamster e um cachorro, o cantor fez mais uma vítima. O pequeno chow chow Todd ficou apenas 6 meses com Bieber, que deu o cão para um de seus dançarinos, C.J. Salvador. O motivo seria a agenda apertada do popstar.

Agora, o animal virou notícia, pois precisa de uma cirurgia de 8.000 dólares. O novo dono afirma que o filhote nasceu com uma grave displasia no quadril, que o impossibilitará de andar caso não seja operado.

C.J., que não sabia da doença do animal quando o adotou, pediu ajuda para levantar o dinheiro com doações entre amigos. Entre os que doaram está o cantor Jaden Smith, amigo de Bieber. O popstar canadense, contudo, não colaborou com a vaquinha, afirma o site TMZ.

