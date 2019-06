Mais um carro roubado em Porto Alegre foi recuperado com a ajuda do aplicativo “Detetive Cidadão”

Por volta das 9h dessa quarta-feira, o Sistema de Cercamento Eletrônico implantado pela prefeitura de Porto Alegre permitiu a recuperação de um carro Fiat Brava vermelho que constava como furtado ou roubado. O alerta foi emitido por meio do “Detetive Cidadão”, ferramenta que permite aos usuários do aplicativo para celular #EuFaçoPOA fotografar a placa de um veículo em situação suspeita e enviar a imagem para as forças de segurança.

O veículo estava na rua Ibirapuitan, bairro Santa Maria Goretti, Zona Norte da capital gaúcha. Desde o início deste mês, ao menos quatro veículos já voltaram para os seus respectivos donos por meio desse recurso, que ao todo já permitiu o envio de 1.023 alertas, dos quais 142 resultaram em confirmação de furto ou roubo.

Funcionamento

Quando o sistema gera esse tipo de aviso, uma notificação é imediatamente enviada à Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando os dados da placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. O #EuFaçoPOA está disponível gratuitamente para usuários nas plataformas Android e iOS.

A ferramenta de leitura de placas foi desenvolvida pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre) e instalada em todos os “pardais” (controladores de velocidade) mantidos pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) desde agosto passado. A base de dados é fornecida pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Atualmente, a cidade conta com 162 vias públicas monitoradas. O acompanhamento dos alertas é realizado em tempo real tanto no DCCI (Departamento de Comando e Controle Integrado) do Estado quanto no Ceic (Centro Integrado de Comando) de Porto Alegre. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, esta e outras ações têm contribuindo para a redução da criminalidade na capital gaúcha.

(Marcello Campos)

