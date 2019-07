Foi encontrado mais um corpo de vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Com a localização, são 248 óbitos contabilizados até o momento. Já o número de desaparecidos caiu para 22.

O Corpo de Bombeiros localizou a vítima a três metros de profundidade, após trabalho de escavação. Devido o estado de decomposição, não foi possível identificar o sexo e a provável idade da pessoa.

