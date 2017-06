Nos últimos meses, o governador do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), foi acusado de ter conhecimento da prática de caixa 2 em sua campanha, além de ter sido envolvido na suspeita de que, a mando do Palácio Paiaguás, rivais políticos tenham sido vítimas de interceptações telefônicas. Os últimos três governadores do Estado tiveram as gestões marcadas por acusações.

