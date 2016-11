Mais um patrulhamento

A ajuda do governo federal a estados com problemas dependerá, a partir de janeiro, de nova classificação do Tesouro Nacional. O Rio Grande do Sul tem nota D, a pior, ao lado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Quanto maior o grau de dificuldades, mais intenso será o controle da União. A Secretaria da Fazenda já está preparada para conviver com a polícia financeira de Brasília a seu lado.

APROVAÇÕES NADA PACÍFICAS

O governo do Estado atribui a crise a pressões das corporações que obtiveram vitórias em gestões anteriores. Esquece de acrescentar que, na atual, também cedeu. Em agosto deste ano, o Executivo enviou projeto prevendo a extinção das Fundações de Produção e Pesquisa em Saúde, Zoobotânica e de Esporte e Lazer. O lóbi dos funcionários nos gabinetes e nas galerias da Assembleia provocou a retirada do regime de urgência e o tema não foi mais tratado. Na análise do novo pacotão, poderá haver reprise.

SAI DEBAIXO

O temporal de janeiro deste ano está previsto para se repetir em 2017. Porém, houve antecipação e acontece agora no campo político, criando instabilidade entre José Fortunati e Nelson Marchezan. Até de longe dá para ver que os raios, a chuva forte e os ventos arrasadores.

ONDE ESTÁ CHAVE

Hoje, no Hotel Ritter, de Porto Alegre, haverá encontro dos 129 prefeitos eleitos pelo PMDB. Os painelistas serão os ministros Eliseu Padilha e Osmar Terra, mais o senador Romero Jucá. A pauta incluirá o tema Como Abrir os Cofres de Brasília.

SOLUÇÃO SIMPLISTA

A Frente Nacional de Prefeitos pediu ao presidente Michel Temer a criação de novo imposto sobre a gasolina. O aumento proposto é de 5 centavos por litro. Reforçaria o caixa dos municípios, incluindo os perdulários.

REVÓLVER NA MÃO

O próximo passo da indústria cinematográfica brasileira será a produção de filmes de bang-bang. Os diretores escolherão elenco entre ministros que gostam de deixar os cargos atirando para todos os lados.

QUESTÃO DE VONTADE

Mantém-se o convite para que José Mariano Beltrame seja conselheiro da área de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. A tendência é que prefira ajudar a Prefeitura de São Paulo.

SEM SAÍDA

A 26 de novembro de 1996, ficou decidida a passagem do controle do Banco do Estado de São Paulo à União. Resultou de acordo de renegociação para o pagamento de parte da dívida de 37 bilhões de reais do governo paulista. O Banespa estava sob intervenção desde 1994.

RÁPIDAS

* Chegar ao poder dá nisso: as fichas mais procuradas em Porto Alegre e Santa Maria são de filiação ao PSDB.

* O próximo pedido que chegará à Assembleia será para abertura da CPI das Isenções Fiscais.

* Quem pagará os horistas e diaristas, reféns de manifestações, que não conseguiram chegar a tempo ontem ao trabalho?

* Amanhã, a prisão de Eduardo Cunha completará 40 dias.

* Correndo atrás: o governo do Rio de Janeiro não pagou ainda aos servidores todos os salários de outubro.

* As escolhas de secretários municipais estão mais para tortura dos pretendentes do que para direitos humanos.

