Mais um round sobre IPTU

Quarenta e quatro bravos moradores da área central enfrentaram o frio de ontem à noite e foram ao Colégio Rosário ouvir o secretário municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, expor por hora e meia o projeto que aumenta a cobrança do IPTU de Porto Alegre.

A iniciativa da comissão especial da Câmara Municipal tem levado o tema a vários bairros nas duas últimas semanas. Hoje, será na Igreja São Jorge, no Partenon. Amanhã, o ciclo vai se encerrar com audiência pública no plenário do Palácio Aloísio Filho.

Algumas considerações

1ª) Os dados sobre o aumento são apresentados pelo secretário Busatto em uma sucessão rápida de lâminas, cuja compreensão às vezes fica dificultada;

2ª) Só o funcionamento do simulador de impostos, prometido para amanhã, permitirá a avaliação da população sobre o impacto dos novos valores até 2022;

3ª) Entre os que estão conhecendo o projeto, há consenso de que não pode ser votado em regime de urgência, como pretende o Executivo.

Desconfiança

Outro aspecto enfatizado por moradores refere-se à existência de projetos, na Câmara Municipal, que reduzem benefícios aos servidores públicos. Ocorre que foi dada prioridade à votação do IPTU. Muitos acreditam que, efetivado o aumento, a pressão dos municipários adiará para o segundo semestre a análise dos cortes de despesas. Em plena campanha eleitoral, costuma ser decretado o recesso branco. Em consequência, haveria aumento da receita e manutenção dos gastos. A possibilidade de que isso venha a ocorrer provocou manifestações contrárias na reunião de ontem à noite.

Pouca prática

Henrique Meirelles demonstra que é neófito em política ao declarar ter obtido, por telefone, a garantia de Nelson Jobim de que não concorrerá à Presidência. O correto seria elogiar o eventual adversário e não eliminá-lo por procuração. O ex-ministro da Fazenda deveria ter pedido a Jobim que fizesse o anúncio publicamente.

Sonho tucano

O PSDB encaminha a candidatura de Aod Cunha ao Senado. Mesmo após ter deixado o cargo de secretário da Fazenda, em janeiro de 2009, consequência de atrito com a então governadora Yeda Crusius, manteve-se filiado. Os tucanos querem acelerar o lançamento.

Chegaram com atraso

Secretários do governo Sartori não largaram o telefone ao tomar conhecimento de que amanhã o PPS anunciará a coligação com o PSDB no Estado. Os apelos a lideranças não convenceram. Na sede da Travessa do Carmo, sede do PPS, dirão “Skro uvidismsya!” (“Até logo!”, em russo).

Busca pontes

O PSB ofereceu, ontem, coligação ao PR na eleição à Câmara dos Deputados. A resposta do deputado Giovani Cherini dependerá do PRB, com quem já houve entendimento.

Estão cumprindo

Tarcísio Lula Zimmermann e Nelsinho Lula Metarlúrgico. É como as notícias de seus gabinetes os identificam no site da Assembleia Legislativa. Compromisso assumido três dias após à prisão do ex-presidente.

Em cadeia

Fadiga do modelo: desde 2015, a esquerda perdeu cinco eleições para a presidência de países na América Latina: Argentina, Peru, Chile, Paraguai e, no domingo, a Colômbia.

Há 95 anos

A 19 de junho de 1923, ocorreu o combate de Ibirapuitã, junto a Alegrete. Foi o mais violento da Revolução Libertadora entre a Coluna de Honório Lemes e a Brigada do Oeste, sob comando de Flores da Cunha e Osvaldo Aranha. Os maragatos entrincheirados foram desalojados pelas forças governistas.

Anúncios sem efeito

A Petrobras faz esforço intenso para garantir o Troféu Vexame do Ano. O anúncio constante da redução do preço da gasolina nas distribuidoras, que não chega aos consumidores, vira motivo de irritação extrema.

