Mais uma atriz acusa o ator Steven Seagal de agressão sexual

Faviola Dadis afirma que tinha 17 anos quando o ator Steven Seagal a agrediu sexualmente durante uma audição em 2002. Faviola Dadis disse em uma coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (19), que acabara de mudar-se da Holanda para os Estados Unidos quando foi convidada a ir a um quarto de hotel em Beverly Hills para participar de um teste na presença de Seagal. Ele procurava atrizes para um filme que desejava fazer sobre Genghis Khan.

Dadis, agora com 33 anos, disse que no quarto só estavam Seagal e seu guarda-costas quando o ator “colocou a mão sob a parte superior de seu biquíni e também tocou em sua genitália”. Ela disse que terminou a audição e se retirou imediatamente. Explicou que temeu ser colocada em uma lista negra e por isso guardou segredo por tantos anos. Os fiscais do condado de Los Angeles disseram que estão revisando o caso.

Advogado não se pronunciou sobre o assunto

O advogado de Seagal, Anthony Falangetti, não se pronunciou sobre o assunto. Seagal já foi acusado de assédio por outras mulheres. Desde 1988, quando iniciou sua carreira cinematográfica, Seagal trabalhou em mais de 40 longas-metragens e duas séries televisivas. Seus filmes mais recentes são Nico: Acima da Lei 2 e Sniper: Operações especiais.

Steven Seagal já foi acusado de assédio por outras mulheres, como a esposa da apresentadora Ellen DeGeneres, a atriz australiana Portia de Rossi.

“Ele me falou o quão importante era ter química fora da tela”

A atriz australiana Portia de Rossi, mulher da apresentadora Ellen DeGeneres, se juntou às mulheres que denunciaram assédio sexual em Hollywood, ao relatar no Twitter um infeliz encontro com o diretor e ator Steven Seagal. Conforme ela escreveu, o caso aconteceu no escritório de Seagal, onde os dois marcaram de se encontrar.

“Ele me falou o quão importante era ter química fora da tela, enquanto me sentava e desabotoava sua calça de couro. Eu corri e liguei para a minha agente. Sem se espantar, ela respondeu: ‘Bom, eu não sabia se ele era seu tipo’”, publicou a atriz, sem mencionar quando tudo aconteceu.

Há poucos dias, a atriz Julianna Margulies, protagonista da série The Good Wife – Pelo Direito de Recomeçar, revelou num programa de rádio uma experiência similar com Steven Seagal nos anos 1990. O caso teria acontecido em um hotel de Nova York, nos Estados Unidos, onde estava marcado um teste de elenco. “Saí ilesa, não sei como. Gritei para poder sair dali.”

Hollywood está imersa numa enorme polêmica diante das acusações de abusos e assédios sexuais constantemente revelados. As acusações envolvem atores como Kevin Spacey e Dustin Hoffman e cineastas como Brett Ratner e James Toback, além de Seagal.

Duas mulheres que anteriormente acusaram Steven Seagal de estupro e agressão sexual ofereceram relatos mais detalhados dos alegados abusos do ator, durante uma entrevista coletiva organizada pela advogada Lisa Bloom. As acusadoras prestaram queixa criminal e também vão processar o ator em busca de uma indenização financeira.

“Steven Seagal pode ser uma grande estrela de ação”, introduziu Bloom. “Mas são Faviola e Regina que estão abrindo uma ação agora”, completou a advogada, referindo-se à modelo holandesa Faviola Dadis e a ex-aspirante a atriz Regina Simons.

Simons relatou que tinha acabado de trabalhar como figurante no filme de Seagal “Em Terreno Selvagem” (1994), quando o ator a convidou para uma festa em sua casa. Quando ela chegou, ninguém mais estava lá. Ele a conduziu a um quarto com o pretexto de lhe mostrar algo e, segundo seu relato, a estuprou.

“Fui apanhada de surpresa. Seagal era mais do dobro do meu tamanho e duas vezes mais velho. Eu não era sexualmente ativa, nem eu nunca estive nua na frente de um homem antes. Eu congelei”, disse Simons, que tinha 18 anos na época. “Lembro dele abrir o robe e a próxima coisa que percebi que ele já estava dentro de mim. Não houve nada consensual nisso.”

Ela relatou que saiu correndo e dirigiu de volta para casa em lágrimas. “Isso mudou completamente a trajetória da minha vida”, disse ela. “Eu achei difícil comer ou dormir. Eu me esforcei para formar relacionamentos saudáveis”, acrescentando ter se sentido encorajada pelo movimento #MeToo para apresentar sua história.

“Pela primeira vez em 25 anos, isso me permitiu processar o que aconteceu e trabalhar com a dor”, disse Simons, lutando contra as lágrimas diante da imprensa. “Rezo para que meu agressor também possa se curar. Eu quero que ele esteja ciente, eu quero que ele reconheça o que aconteceu e peça desculpas “.

