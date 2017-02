Mais uma cabeÃ§a Ã© encontrada na PenitenciÃ¡ria de AlÃ§acuz

O Itep (Instituto Técnico-Científico de Polícia) recolheu mais uma cabeça na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (31). De acordo com o Itep, isso não significa o aumento do número de mortos na rebelião – 26 até o momento – porque alguns corpos foram liberados para as famílias sem as cabeças.

No dia 23 de janeiro os peritos já haviam recolhido outra cabeça no local. E no dia 21 foram recolhidos duas cabeças e outras três partes de corpos.

Até esta terça (31) o Itep já havia identificado 22 dos 26 mortos.

Rebelião

Desde o dia 14 de janeiro, quando teve início a série de rebeliões em Alcaçuz, resultando na morte de pelo menos 26 detentos, os presos passaram a ter livre acesso entre os pavilhões e a outros setores da penitenciária.

De acordo com a declaração assinada pelo diretor Ivo Freire, “já não há limites entre os pavilhões ou outro setor dessa penitenciária, não tendo qualquer controle ou restrição de acesso dos apenados, pois não há grades ou barreiras que separem uns dos outros internos custodiados”.

