O mercado de patinetes no Brasil se acirra um pouco mais. A americana Lime, que recebeu investimento do Uber e é uma das principais empresas a operar o negócio de patinetes compartilhados nos Estados Unidos e na Europa, anunciou sua chegada ao País. O serviço começou a funcionar nesta terça-feira (2) em São Paulo e inicia na quinta-feira (4) no Rio de Janeiro.

