Mais uma mulher acusou o ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush de assédio: Ele teria apertado suas nádegas durante um evento quando ela tinha 16 anos

Uma mulher acusou o ex-presidente dos EUA George H. W. Bush de ter apertado suas nádegas ao posar para uma foto em 2003, quando era uma adolescente de 16 anos. É a sexta mulher a afirmar ter sido vítima de abuso do republicano.

Em entrevista publicada na terça-feira (14) pela revista “Time”, Roslyn Corrigan, hoje com 30 anos, disse que Bush pai, à época com 79 anos, a apalpou em evento no escritório da CIA em The Woodlands, na região de Houston.

“Quando disseram ‘um, dois, três’ para a foto, ele tirou as mãos do meu pulso e deu um aperto rápido, que só pôde ser percebido pelo fato de que na foto minha boca aparece aberta. Na hora eu pensava: ‘Meu Deus, o que aconteceu?’”, afirmou.

O abuso ocorreu depois que Bush pai deu uma palestra no escritório, onde trabalhava o pai de Corrigan. “Minha reação inicial foi de absoluto terror. Eu estava realmente confusa. O que uma adolescente vai dizer a um ex-presidente?”.

A denunciante se pronunciou após cinco mulheres terem acusado o republicano de abuso. A primeira foi a atriz Heather Lind, que disse ter sido apalpada e ter ouvido uma piada no lançamento de um programa de TV em 2014.

Em um canal oficial, ela afirma sido alertada por um segurança para não ficar ao lado do ex-presidente.

A declaração foi feita em uma rede social depois que Lind viu uma foto de Bush cumprimentando Barack Obama em um evento beneficente para vítimas dos furacões que atingiram os Estados Unidos neste ano. Lind apagou a publicação algum tempo depois.

“Quando tive a oportunidade de conhecer George H. W. Bush, há quatro anos, para promover um programa de TV no qual eu trabalhava, ele me assediou sexualmente enquanto eu posava para uma foto parecida”, contou a atriz. À época, Bush tinha 89 anos.

“Ele não apertou a minha mão. Sentado na sua cadeira de rodas, ele apalpou o meu traseiro com sua esposa em pé ao seu lado”, contou. Ela escreveu que o ex-presidente teria contado uma piada de baixo calão, e, enquanto o grupo era fotografado, tocou-a novamente.

Segundo Lind, Barbara Bush, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente, reagiu com desdém, como se dissesse “de novo, não”. O relato da atriz foi confirmado por seus colegas de elenco por meio de posts em suas redes sociais.

Na sequência, outra atriz, Jordana Grolnick, o acusou de tê-la abusado nos bastidores de uma peça de teatro em 2016.

Na época em que as duas foram atacadas, Bush pai já sofria de mal de Parkinson e se locomovia com uma cadeira de rodas. Após primeiras denúncias, seu porta-voz, Jim McGrath, negou qualquer má intenção do ex-presidente.

McGrath afirmava que, por ser cadeirante, o republicano ficaria com a mão muito perto da cintura das pessoas. Porém, Corrigan e outra denunciante foram atacadas antes de ele começar a ter dificuldades de locomoção, em 2012.

“Ele não quis causar nenhum dano ou constrangimento e volta a pedir desculpas por qualquer pessoa que ele possa ter ofendido durante uma foto”, disse o porta-voz à “Time” na terça-feira.

Deixe seu comentário: