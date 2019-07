Maísa anuncia noivado fake e recebe comentário de Cid Moreira

Maisa Silva surpreendeu os internautas nesta quarta-feira (3), ao postar uma foto em seu Instagram com um anel e anunciar que estava noiva: “Aconteceu. Foi uma visão divina. Tudo na vida tem seu tempo. Aquilo que eu disse esses dias de não adiar a felicidade é um resumo do q está acontecendo na minha vida. Estou noiva e mto feliz. Obrigada por todo o carinho @nicholasarashiro. Te amo, te quero, rumo a Dubai”, disparou.

Não demorou muito para vários seguidores, famosos e anônimos, comentarem na publicação. Até Cid Moreira entrou na história e destacou todo seu lado romântico: “É muito bonito a descoberta do amor!”, exaltou. Foi aí que Maisa percebeu que a coisa ficou séria e resolveu explicar que tudo não passou de uma brincadeira. A apresentadora respondeu a mensagem do jornalista veterano. “É zoeira”, revelou.

Preocupada com a repercussão da “pegadinha”, a jovem acabou apagando a postagem e, no Stories, contou que não está noiva e que o anel não é uma aliança: “Gente eu não vou casar, tá? Não agora, um dia quem sabe. Eu não estou noiva aos 17 anos. O anel que eu postei é o meu anel de 15 anos. Quem me conhece, sabe! Então, beijos”.

Maisa Silva e Nicholas Arashiro assumiram namoro em fevereiro de 2018 e, pelo visto, os dois querem curtir bastante antes de se casarem. Em entrevista recente, a estrela teen contou que o pai não a deixa dormir com o namorado. “Mas eu sou muito responsável”, explicou, na ocasião.

