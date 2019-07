Maisa Silva posta foto da primeira tatuagem e é criticada

Aos 17 anos, a atriz e apresentadora Maisa Silva fez sua primeira tatuagem e, como uma influencer, compartilhou o resultado com seus seguidores do Twitter. A tatto foi no braço, um “+A”, símbolo usado por ela em seus perfis nas redes sociais. “+a = MAISa, que é o meu nome!”, explicou ao compartilhar a foto.

A publicação, claro, repercutiu. Entre os comentários, um internauta resolveu fazer um alerta em tom de crítica. “Você vai acabar sofrendo um acidente, aí vão ver a tatuagem e fazer a transfusão com o sangue errado. Aí tu vai morrer. Tô só vendo as manchetes”, escreveu o seguidor.

A apresentadora ficou visivelmente irritada com a observação e respondeu. “Tô blindada dessas palavras!! Cuidado com o que você fala”, avisou. Outros fãs de Maisa reagiram e uma delas tentou esclarecer o mal-entendido: “Gente, mas tipo sanguíneo é A+. Nenhum médico estudou oito anos pra fazer uma burrice dessas”. Para essa internauta, Maisa respondeu com um claro e direto “obrigada”.

Além da tatuagem, a estrela teen aproveitou para atualizar os furos na orelha. “Pra quem não sabe, meus furos da orelha (que eu tenho desde bebê) são muito tortos. Sempre fiquei incomodada porque os brincos ficavam tortos kkkk. Aí fiz dois furos novos e um piercing”, contou.

