Maitê Proença tem novo namorado

Com o fim das gravações de “Liberdade, Liberdade”, Maitê Proença viajou com o novo namorado, o empresário Eduardo Faria de Carvalho, de 44 anos, para a Itália. A atriz, de 58, postou uma foto romântica com o eleito em um hotel na Costa de Amalfi. Na imagem em que aparece as pernas dos dois, ela escreveu: “Tá ruim não…”.

O casal foi flagrado junto pela primeira vez em fevereiro. Em junho, eles foram fotografados de mãos dadas em um shopping da Zona Sul do Rio, mas só assumiram namoro recentemente.

Eduardo é sócio em uma empresa de gestão de patrimônio e tem uma larga experiência em mercado financeiro, com cursos nos Estados Unidos e na Espanha. (AG)

