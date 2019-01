Uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (22), cinco suspeitos de integrar uma milícia que age em grilagem de terras. Entre eles, está um major da PM e um tenente reformado. Outras oito pessoas eram procuradas, entre elas um ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).