Malala retorna ao Paquistão

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, retornou ao Paquistão nessa quarta-feira pela primeira vez desde que foi vítima de um ataque do Talibã e levou um tiro na cabeça. Segundo a imprensa local, Malala, alguns familiares e funcionários da Fundação Malala voaram para Islamabad de Dubai e aterrissaram no aeroporto local à 1h30min da madrugada da quinta-feira (horário local).

