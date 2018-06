Malta autoriza navio de migrantes

Primeiro-ministro maltês ressalva que embarcação será apreendida e alvo de investigação e afirma que outros sete países europeus se comprometeram a receber alguns dos 234 migrantes a bordo.O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, afirmou que o navio de resgate Lifeline, com 234 migrantes a bordo, poderá aportar no país na noite dessa quarta-feira, após passar seis dias no mar.

