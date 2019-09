Malumba e J Balvin na mesma música? Confira “Que Péna”

Um dueto de peso: Maluma e J Balvin lançaram música e clipe novos nesta sexta-feira (27)! Famosos pelo reggaeton, a dupla não decepcionou e deu ao público “Qué Péna”, uma canção bem dançante e sensual. No vídeo, é possível ver os artistas em uma festa bastante glamourosa. Eles aparecem em um salão decorado, vestindo ternos e consumindo bebidas caras enquanto curtem bastante. Confira:

Os colombianos J Balvin e Maluma já colaboraram com muitos artistas em comum – Anitta, inclusive, é um dos exemplos. A imprensa os trata como concorrentes, às vezes até rivais, embora um nunca tenha falado mal do outro. A música “Qué Pena” marca a primeira colaboração musical desses dois gigantes da música latina. Entraram com o pé direito, né?!

