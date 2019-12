Celebridades Mamma Bruschetta diz não guardar mágoa do SBT por afastamento e fala sobre diagnóstico de câncer

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Diagnosticada com câncer no esôfago desde novembro, a artista ressalta que a doença não a impede de trabalhar Foto: Divulgação Não tenho medo de morrer, tenho dó', diz apresentadora ao citar Hebe Camargo (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em seu apartamento no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, a apresentadora Mamma Bruschetta, de 70 anos, procura passar o tempo se distraindo com a televisão e os afazeres domésticos. Diagnosticada com câncer no esôfago desde novembro, a artista ressalta que a doença não a impede de trabalhar.

Contratada pelo SBT desde 2016, quando deixou o programa Mulheres (Gazeta), para integrar o time de comentaristas do Fofocalizando, Mamma conta que seu desligamento na produção não tem ligação com o câncer.

“Tinha pedido um afastamento pro futuro, para fazer uma cirurgia bariátrica [redução de estômago]. Eles precisavam modificar o sofá e começou comigo, simples assim. Aí eu aproveitei e fui direto atrás da cirurgia, que foi quando descobri o câncer”, disse Mamma.

Mamma Bruschetta afirma que a notícia do desligamento não era esperado. “Tomei um choque. Eu estava me arrumando para trabalhar e me ligaram dizendo que não precisava ir. Desliguei o telefone, chorei e chorei”, disse a apresentadora, que agradece a Deus por ter descoberto o câncer logo após a situação.

“Não guardo mágoas, só sinto falta deles [SBT]. Mas eles têm o direito de fazer o que quiserem com o programa. O fato de eu achar que eu poderia estar lá agora, mesmo depois da cirurgia e de tudo, eu acho mesmo […] Meu martírio só não é maior porque continuo recebendo o meu salário”, completou a artista.

Com a saúde fragilizada, porém estável, Mamma cita suas recentes participações no programa de Luciana Gimenez, na RedeTV!, e no Melhor da Tarde com Catia Fonseca, na Band. “É lógico que o médico não quer que eu vá trabalhar, mas eu consigo ir aos programas. Por que eu não posso ir ao meu?”, questiona a apresentadora, que diz não perder nenhum programa de fofoca enquanto passa esses dias em casa.

“Eu trabalho com prazer, eu não sinto que estou trabalhando. Para mim é muito mais difícil ficar em casa sem fazer nada e procurando o que fazer”, ressalta Mamma, que não esconde sua vontade de voltar à TV. Com o futuro incerto no SBT, a artista destaca o “rejuvenescimento” da bancada do Fofocalizando. “Prefiro não comentar sobre isso porque vou causar uma certa polêmica, já que sou parte afetada [risos].”

Depois de 15 anos na Gazeta, Mamma não nega possibilidade de voltar à emissora. “Eu posso fazer a Gazeta, inclusive com autorização de Silvio Santos. Até pensei em dar uma passada por lá [Gazeta] para ver se eles querem que eu trabalhe com eles nesse período”, comenta.

Mamma Bruschetta é a personagem mais conhecida de Luiz Henrique. Bastante caricata e fofoqueira, ela fez sucesso na televisão por seus comentários sobre telenovelas e artistas. Além dela, o ator paulista também deu vida às personagens Condessa Giovanna (TV Mix) e Zero (Rá-Tim-Bum). No teatro, ele atuou em diversos espetáculos, como “Aconteceu com Shirley Taylor”, “O Advogado de Deus” e “O Fantasma da Minha Sogra”.

