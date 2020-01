Celebridades Mamma Bruschetta surge careca em tratamento contra o câncer

17 de janeiro de 2020

Mamma Bruschetta, de 70 anos de idade, publicou uma foto nesta sexta-feira (17) no Instagram para mostrar sua nova fase da batalha contra um câncer na junção esôfago gástrica. Recentemente, ela se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um turmo maligno. Ela está em tratamento com quimioterapia e radioterapia.

“Às vezes precisamos mudar, a vida é pra ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança à coragem para uma nova mudança”, escreveu ela usando as hashtags “corte novo”, “cabelo novo” e “novo look”.

De acordo com a assessoria, Mamma está entrando na semana final do tratamento. “O cabelo estava caindo muito, com várias valhas. Então, decidiu raspar”, afirmou o representante da apresentadora. Ela fará mais exames para ver os próximos passos da luta contra a doença.

Cirurgia e tratamento

Dias antes do procedimento para retirar o tumor, Mamma demonstrou confiança em sua recuperação. “Eu estou com câncer, mas eu quero me curar. Uma das formas é justamente com energia boa! Eu cultuo meus orixás, estou indo em missas, fui na de São Pelegrino. Estou fazendo novenas, passo água benta. A gente tem que se apegar e ter fé no futuro”, explicou.

Ela está afastada do “Fofocalizando”, do SBT, desde setembro. Mamma mantém seu convênio médico uma vez que segue contratada . “O contrato dela foi renovado há pouco tempo. Ela tem vínculo até setembro de 2020 e segue em contato com a equipe”, afirmou o assessor.

