A morte de um menino de 7 meses é o primeiro caso fatal do sarampo em Manaus (AM). A ocorrência foi confirmada pelas autoridades locais nessa quinta-feira, após a realização de exames no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas. De acordo com o histórico médico do bebê, ele não havia sido vacinado.

Deixe seu comentário: