Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

As primeiras manchas de óleo surgiram no dia 30 de agosto na Paraíba Foto: Divulgação A primeira mancha de óleo foi oficialmente identificada em 30 de agosto, no município de Conde, na Paraíba. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após três meses do surgimento das primeiras manchas de óleo no litoral brasileiro, o número de localidades atingidas já totaliza mais de 800 pontos nos nove Estados do Nordeste, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Os dados foram divulgados pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Para o coordenador-geral do Cenima (Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais), Pedro Bignelli, ligado ao Ibama, a origem do desastre ambiental ainda está longe de ser esclarecida. “Perdemos o ‘timing’. Quanto mais passa o tempo, mais difícil encontrar a origem das manchas de óleo. Você perde as conexões, precisa mapear as correntes e, como espalhou demais, puxar o fio da meada é complicado”, disse.

Segundo ele, no combate às manchas nas praias, o governo “priorizou a questão humana, econômica e os banhistas”. As primeiras manchas de óleo surgiram no dia 30 de agosto, em praias da Paraíba.

