Manchas de óleo atingem o Litoral Norte de Pernambuco pela primeira vez

As manchas de óleo, que vinham reaparecendo apenas no Litoral Sul, atingiram a Praia do Janga, em Paulista, no Grande Recife, nesta quarta-feira (23). A prefeitura da cidade identificou a substância por volta das 11h. Peixes apareceram boiando, mortos, próximos à mancha. A cidade é a nona do Estado a registrar o reaparecimento das manchas, mas a primeira do Litoral Norte desde a quinta-feira (17).

A Prefeitura de Paulista informou que não tinha como relacionar a morte dos peixes ao óleo. Foram recolhidas 489 toneladas de resíduos no litoral pernambucano desde o retorno da substância, segundo balanço divulgado na noite da terça-feira (22).

Secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente do município, Roberto Couto explicou que a orla vinha sendo monitorada, inclusive com utilização de drones, desde que as manchas atingiram o litoral pernambucano novamente.

“A gente montou um comitê permanente para fazer o monitoramento das manchas de óleo e foi surpreendido hoje com uma quantidade de óleo, que a gente considera razoável”, disse. A prefeitura já havia mobilizado organizações não-governamentais para auxiliar na limpeza. A maré estava alta e o óleo atingiu pedras que fazem a contenção do mar na cidade.

“O monitoramento vinha contando com auxílio de pescadores e coletivos ambientais. Agora, já estamos com equipes da prefeitura e voluntários para fazer a limpeza. Inicialmente, pensamos em esperar a maré baixar, mas preferimos agir logo para não ter um ano maior”, afirmou o secretário.

A aproximação da mancha não foi registrada pelos drones, nem pelo monitoramento em terra. A hipótese levantada pela prefeitura é de que o óleo tenha vindo por baixo d’água, vindo à tona mais próximo da costa, segundo Couto. Além de voluntários e das equipes da prefeitura, fuzileiros navais chegaram para fazer a limpeza da área, pouco após o meio-dia.