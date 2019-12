Brasil Manchas de óleo voltam a surgir no litoral cearense após dois meses

30 de dezembro de 2019

Praias de Amontada, no litoral Oeste cearense, apareceram poluídas pela mancha neste fim de semana Foto: Divulgação Praias de Amontada, no litoral Oeste cearense, apareceram poluídas pela mancha neste fim de semana (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Marcas de petróleo cru voltaram a aparecer no litoral cearense, entre a noite do último domingo (29) e a manhã desta segunda-feira (30), quase quatro meses após o surgimento das primeiras manchas, no início de setembro. Desde outubro a poluição não era registrada no litoral cearense.

Desta vez, os locais atingidos são as praias de Caetanos de Cima e Caetanos de Baixo, no município de Amontada; e da Barra do Poço Velho, em Itapipoca. A região fica no litoral Oeste do Ceará. Desde setembro, o óleo atingiu pelo menos 900 localidades do litoral brasileiro.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, pescadores mostram o acúmulo do material misturado a pedras e algas, na orla do município. “Já tinha aparecido no início de outubro, só que era em pouquíssima quantidade. Dessa vez tem mais”, explica a Rede de Turismo Comunitário de Caetanos de Cima.

A comunidade de Caetanos de Cima é formada por pescadores e pescadoras artesanais, agricultores e agricultoras tradicionais campesinos. Atualmente, cerca de 200 pessoas vivem na localidade, com atividades de pesca artesanal, agricultura camponesa, turismo comunitário e manifestações culturais. A mancha de óleo afeta diretamente a produtividade do local.

A Marinha do Brasil e a Autarquia de Meio Ambiente de Amontada foram informadas e, segundo a Rede, elas vão enviar representantes ao local. No momento, nenhum voluntário tenta retirar o material porque não estão com os equipamentos adequados, diz a Rede. “Estamos à espera dos órgãos responsáveis e orientando os visitantes e comunitários a não tomarem banho de mar, nem a limparem sem equipamentos”, afirma.

