Manchester City estaria disposto a pagar R$ 175 milhões por Everton

*Valéria Possamai

Titular com a camiseta da Seleção Brasileira na disputa da Copa América, Everton tem futuro incerto em sua volta ao Grêmio. A cada partida, o atacante ganha mais destaque no cenário do futebol e aumentasse as chances para que não permaneça em Porto Alegre. O destino pode ser o Manchester City, que está disposto a pagar em uma primeira proposta, € 40 milhões de euros.

A proposta que deve chegar à mesa da direção gremista na próxima semana, quando será aberta a janela de transferência, foi noticiada pelo jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”. De acordo com a informação divulgada, o time inglês ofertará uma proposta entorno de R$175 milhões de reais, além de bonificações por contrato até 2024.

Contudo, o tricolor, que possuiu 50% do direitos do atleta, deve recusar esta primeira investida. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, a direção gremista espera lucrar, ao todo, 40 milhões de euros em uma negociação envolvendo Cebolinha, o que nestes moldes da proposta dos ingleses renderia apenas metade do valor, 20 milhões de euros.

Até o momento, o clube gaúcho garante que não recebeu nenhuma proposta oficial. O vínculo do camisa 11 é válido até 2022, com uma multa rescisória estipulada em 60 milhões de euros.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

