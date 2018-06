Kleiton Pedroso de Abreu, que é casado com Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, teve mandado de prisão decretado por não pagamento da pensão alimentícia de sua filha de 6 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Ana Arraes. O mandado estipula que Kleiton pague R$ 29.384,68 com os acréscimos ou que fique preso por 60 dias em regime fechado.

Deixe seu comentário: