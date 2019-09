Mandos de campo da Copa do Brasil serão definidos nesta quinta-feira

*Valéria Possamai

Após a classificação à final, Inter e Athletico-PR aguardam a definição da ordem dos mandos de campo da grande decisão da Copa do Brasil. O sorteio ocorre nesta tarde, às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será acompanhada pelos comandantes das equipes: Odair Hellmann e Tiago Nunes.

A noite desta quarta-feira marcou a vitória e a conquista do Furacão e do Colorado à finalíssima. Em Curitiba, o Atlhetico conseguiu devolver o mesmo placar de ida de 2 a 0, contra o Grêmio, na Arena. Nikão e Marco Rubén marcaram os gols. A vaga foi decidida nos pênaltis, e na cobrança desperdiçada pelo atacante gremista Pepê decretou a classificação dos paranaenses.

Logo após, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Inter e Cruzeiro entraram em campo para o confronto em busca da segunda vaga. O colorado já tinha a vantagem por ter vencido o primeiro jogo no Mineirão e confirmou a ida para a final a decisão após 10 anos com placar de 3 a 0. Guerrero (duas vezes) e Edenilson fizeram a festa do torcedor.

Na próxima semana já se iniciam os jogos que definirão o campeão desta edição. Os jogos estão marcados para os dias 11 e 18 de setembro.

