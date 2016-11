Manhã ensolarada no templo

Érlon Jacques e Júlio Cézar Benites Teixeira, liderança da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, ao lado do monumento “Arte Positiva”, criado pelo argentino Hector Sanzol. (Foto: Jackson Ciceri/O Sul)

No detalhe: o visual interno do Templo Positivista, decorado com obras de arte e bandeiras do Brasil e do Rio Grande do Sul. (Foto: Jackson Ciceri/O Sul)