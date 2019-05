Manifestação em apoio ao governo acontece no Parcão neste domingo

Um ato focado no apoio à aprovação da Reforma da Previdência e ao governo de Jair Bolsonaro está marcado para ocorrer neste domingo (26), em diversas capitais do país. Em Porto Alegre, também terá manifestação. Os organizadores criaram um evento no Facebook onde 1.700 pessoas estão confirmadas. O ato está marcada para às 14h, no Parque Moinhos de Vento.

Convocada pelas redes sociais, a manifestação ganhou a hashtag #BrasilNasRuas, que tornou-se o assunto mais comentado no Twitter já nesta manhã.

Além de manifestar apoio ao projeto da reforma, os atos também estão pautados em outras propostas do governo Bolsonaro: a redução de ministérios que será votada na terça-feira (28), além do apoio ao pacote anticrime do ministro Sergio Moro e à operação Lava Jato.

O Palácio do Planalto disse na última terça-feira (21), que Jair Bolsonaro não participará das manifestações. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, o presidente apoia o movimento, mas quer manter-se distante.

“Ele [Bolsonaro] entende que a sua posição de chefe do Poder Executivo não pode ser mesclada com essa atividade do domingo, que vem alinhar-se com as demandas que a sociedade vem declarando ao longo da semana e mesmo da semana passada. O presidente quer deixar claro o entendimento da importância desse evento, não obstante não quer colocar-se diretamente inserido nesse contexto e tampouco gostaria que os seus ministros o fizessem”, disse Rêgo Barros, em conversa com jornalistas.

