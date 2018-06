A partir do meio-dia desta quinta-feira, o Conselho Estadual de Cultura e o Instituto dos Arquitetos do Brasil promovem uma manifestação simultânea em 30 municípios gaúchos, em defesa do patrimônio histórico-cultural. Em Porto Alegre, o local escolhido é a Casa Azul, na rua Marechal Floriano com Riachuelo (Centro Histórico).

