Manifestações pela Amazônia estão marcadas para esta sexta-feira e para o fim de semana no exterior e em 40 cidades do Brasil

O aumento do desmatamento e do número de queimadas na Amazônia impulsionou cidadãos de todo o mundo a convocar manifestações em defesa da maior floresta tropical do planeta. Pelo menos 40 cidades brasileiras e cinco capitais europeias têm protestos marcados para esta sexta-feira (23) e para o fim de semana. As informações são do jornal Folha de S.Paulo e da agência de notícias Reuters.

No Rio Grande do Sul, haverá manifestações em Porto Alegre, no sábado (24), às 15h, no Parque Farroupilha; em Caxias do Sul, também no sábado, às 16, na Praça Dante Alighieri; e em Santa Maria, no domingo (25), às 16h, na Praça Saldanha Marinho.

Nesta sexta-feira, haverá atos em São Paulo, Santos (SP), Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Atalanta (SC). No sábado (24), estão programadas manifestações em Belo Horizonte, Manaus, Ribeirão Preto (SP), São Carlos (SP), Natal e Porto Velho. Já no domingo (25), protestos devem acontecer no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Manaus. O evento no Facebook da manifestação “SOS Amazônia”, que acontecerá no Masp, na Avenida Paulista, em São Paulo, tem cerca de 9.500 pessoas confirmadas.

Também devem acontecer manifestações em cidade europeias como Londres (Reino Unido), Paris (França), Madri (Espanha), Lisboa (Portugal) e Dublin (Irlanda).

Incêndios florestais

Os incêndios florestais já aumentaram 83% neste ano na comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

A agência governamental computou 72.843 incêndios, o número mais alto desde que os registros começaram, em 2013. Mais de 9.500 foram flagrados por satélites só no período transcorrido desde a quinta-feira passada.

Na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ) enfureceu ambientalistas com alegações, sem provas, de que ONGs (organizações não-governamentais) estão por trás dos incêndios em reação a corte de financiamento.

A revolta global agitou as redes sociais, e a hashtag #PrayforAmazonas foi o principal tópico do mundo no Twitter na quarta-feira.

Nesta quinta-feira, Bolsonaro demonstrou irritação com a cobertura feita pela imprensa sobre as declarações que fez na véspera sobre possível envolvimento de ONGs nas queimadas na Amazônia e negou ter acusado as ONGs, mas insistiu que “a maior suspeita” vem delas.

“Pode ser fazendeiro (o responsável pelas queimadas)? Pode. Todo mundo é suspeito, mas a maior suspeita vem de ONGs”, repetiu.

Em carta aberta a Bolsonaro, divulgada nesta quinta-feira, 52 organizações não-governamentais disseram ser um “ultraje inaceitável em si” a declaração do chefe do Poder Executivo Federal de que essas entidades estariam por trás das queimadas no país diante do suposto fato de elas terem perdido recursos para se financiar.

A carta, subscrita por ONGs como Instituto Socioambiental, Oxfam Brasil, SOS Mata Atlântica, diz que é uma prática prejudicial atribuir aos outros a responsabilidade por eventos pelos quais se é realmente responsável.

“Como presidente do Brasil, suas responsabilidades incluem a conservação de um ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com nossa Constituição”, diz a manifestação, escrita em inglês e obtida pela Reuters.

“Essa acusação específica já é um ultraje inaceitável em si — mas o que torna a situação ainda pior é que esse não é um caso isolado. Você tem frequentemente destacado sua vontade de erradicar toda a atividade de ativismo no Brasil, assim como declarou, sem qualquer evidência, que as ONGs no Brasil têm práticas ilegítimas”, completa.

Deixe seu comentário: