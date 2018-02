Um vídeo que repercutiu nesta sexta-feira nas redes sociais mostra um policial agredindo uma mulher que protestava nas rua de Teerã contra contra a obrigatoriedade do uso do véu islâmico no Irã, determinada pelo regime dos aiatolás em 1979. Na imagem, gravada por manifestantes com celulares, ela é empurrada pelo agente de segurança logo após erguer um grande lenço branco.

