Manifestantes bloquearam avenida JÃºlio de Castilhos em Porto Alegre

O acesso ao Centro de Porto Alegre ficou complicado no final da tarde desta quinta-feira (22) após manifestantes bloquearem a avenida Júlio de Castilhos, na Capital gaúcha. Os manifestantes colocaram fogo em caixas de madeira e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) recomendou aos motoristas que evitassem a via, que foi bloqueada parcialmente em alguns momentos esporádicos mas chegou a ser totalmente fechada. A manifestação foi protagonizada por ambulantes que teriam entrado em atrito durante ação de fiscalização na área. Às 19h10min a EPTC informou a liberação das vias.

19h10 – Liberado o trânsito na avenidas Mauá e Júlio de Castilhos, após manifestação e bloqueios. — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) June 22, 2017

Segundo a EPTC os bloqueios seguiram por cerca de uma hora e incluíram também a avenida Mauá. A Polícia e a Guarda Municipal foram acionadas para conter manifestantes. Há registro de contêineres queimados pelos manifestantes durante os protestos.

O trânsito ficou bastante complicado na região, especialmente para quem depende de transporte coletivo.

Transporte coletivo muito prejudicado no Centro. — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) June 22, 2017

18h48 – Seguem os bloqueios nas avenidas Júlio de Castilhos e Mauá. Polícia e Guarda Municipal contiveram manifestantes. — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) June 22, 2017

18h06 – Manifestantes bloquearam totalmente a Av. Júlio de Castilhos. Trânsito parado na via. Motoristas devem evitar a região se possível. pic.twitter.com/sxo6OPPhZf — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) June 22, 2017

Manifestação de ambulantes interrompe trânsito na Avenida Julio de Castilhos em frente ao Mercado Público. — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) June 22, 2017

Grêmio x Coritiba: trânsito e transporte

Além do bloqueio nas avenidas Júlio de Castilhos e Mauá, Porto Alegre conta ainda com dia de esquema de trânsito e transporte para realização de partida de futebol. Mais cedo a Empresa Pública de Transporte e Circulação informou o esquema de trânsito e transporte para a partida entre Grêmio x Coritiba desta quinta-feira (22), às 21h, na Arena. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro.

A linha Especial Futebol circulará com dez ônibus, saindo do Largo Glênio Peres em direção ao estádio a partir das 19h. A região da Arena do Grêmio possui cinco linhas de ônibus e cinco de lotação. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR-448. As linhas T2 e T2.3 /Arena, operadas pela Carris, circularão com tabela horária eventual para atender ao jogo. Uma boa opção de transporte é o Trensurb. Os torcedores que utilizarem o metrô devem desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetro até a Arena, aproximadamente 10 minutos de caminhada.

Ônibus da linha Futebol começam a operar a partir das 19h. Confira o esquema de trânsito e transporte: https://t.co/DhQbICHkED — EPTC – Porto Alegre (@EPTC_POA) June 22, 2017

Outro bloqueio: quem optar por ir de carro precisa ficar atento às mudanças: a chegada ao estádio pela alça de acesso à BR-448 (Rodovia do Parque) ficará bloqueada ao tráfego de veículos, a partir das 19h, em razão da segurança do público. Ao final do jogo, somente o sentido interior-Capital ficará bloqueado. Já a avenida Voluntários da Pátria terá sentido único, depois do jogo, entre a Arena e rua Dona Teodora.

Mauá em obras

As obras da avenida Mauá, no Centro Histórico, dentro do Plano de Requalificação de vias da Prefeitura de Porto Alegre, foram iniciadas no dia 12 de junho. O trecho que vai da avenida Borges de Medeiros até a rua General Portinho (1.197m), na principal via de acesso a Capital, começou a receber novo asfalto e a previsão de conclusão é até 7 de julho. O investimento é de R$ 882.492,31.

Os trabalhos acontecem diariamente entre 21h e 5h da manhã, com o acompanhamento da EPTC, que efetua bloqueios de trânsito em meia pista no local. As obras serão realizadas à noite para minimizar o impacto no trânsito.

A revitalização asfáltica incluí dois lotes de avenidas e ruas contempladas no contrato de financiamento entre o município e a CAF (Corporação Andina de Fomento), assinado em 2016. No total, são 44 quilômetros em 38 trechos de vias da cidade que serão recuperados. O investimento é de R$ 29.213.924,73. Já foram recuperadas as seguintes vias: rua Garibaldi, av. Osvaldo Aranha, av. Protásio Alves, rua Eça de Queiroz, rua Ferreira Viana, rua Sylvio Sanson, rua Serro Azul, av. Rio São Gonçalo, av. Saturnino de Brito, av. do Forte e av. Adelino Ferreira Jardim.

Durante os trabalhos, a sinalização indicativa de obras será reforçada na região pela EPTC. Logo após a conclusão, a prioridade será a pintura das faixas de retenção junto aos semáforos. A pintura definitiva só pode ser realizada 30 dias depois de concluída a pavimentação de cada via, que precisa deste tempo para curar e ficar pronta para receber a tinta especial. As vias revitalizadas também estão recebendo rampas de acessibilidade. Os projetos foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social, em conjunto com a EPTC.

