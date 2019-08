Manifestantes fazem ato em apoio ao governo federal

O Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, foi cenário da caminhada em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (25). Com máscaras simulando o rosto do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, milhares de pessoas manifestaram seu apoio ao governo.

Entre os motivos para a manifestação, alguns seguravam cartazes contra a Lei do Abuso de Autoridade, a favor da Operação Lava Jato, a pedindo o impeachment de Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

Entre as autoridades presentes, esteve o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do Sul, Ruy Irigaray, que registrou o ato em seu perfil oficial, no Twitter, e o deputado federal Marcel Van Hattem.

Parcão lotado em Porto Alegre, pela Soberania Nacional, a Amazônia é NOSSA, as riquezas do Brasil são do povo brasileiro 🇧🇷👉🏻 pic.twitter.com/2YsavupflH — Ruy Irigaray (@RuyIrigaray) August 25, 2019

Em outros estados também foram registradas manifestações:

Distrito Federal

Em Brasília, apoiadores se concentraram no gramado em frente ao Congresso Nacional. Um dos personagens, segundo organizadores do evento, representava o ministro Sergio Moro – vestido com roupas do “super-homem”.

São Paulo

Ao longo deste domingo (25), houve atos em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Jundiaí, São José do Rio Preto, Araçatuba, Itapetininga e Rio Claro.

Na capital, protestos ocorreramm na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, em apoio à Operação Lava Jato e ao ministro Sergio Moro. O grupo se reuniu em frente ao Masp às 13h42.

Rio de Janeiro

Grupos se reuniram na Orla da Praia de Copacabana, na Zona Norte do Rio. Com o apoio de um carro de som, o ato ocorreu na altura da Rua Miguel Lemos.

Minas Gerais

A Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, foi tomada na manhã deste domingo (25) por manifestantes, em apoio ao ministro Sergio Moro. A concentração ocorreu por volta das 10h. Também houve ato em Uberlândia.

Participaram do movimento integrantes do “Nas Ruas”, “Vem Pra Rua”, “Movimento Direita Uberlândia (MDU)” e “Não Cruze os Braços”. Moradores de Juíz de Fora também fizeram ato no Parque Halfeld, às 10h. O grupo caminhou pela cidade em poio à Lava Jato e pelo veto à lei abuso de autoridade.

Pará

Em Belém, apoiadores fizeram uma caminhada acompanhado por um trio elétrico. O grupo iniciou o trajeto na Avenida Presidente Vargas, passando pela avenida Nazaré, em direção à avenida Doca de Souza Franco.

Alagoas

Em Maceió, a concentração ocorreu na Praça Vera Arruda por volta das 9h e, após duas horas, o grupo saiu em direção a Orla. O ato foi organizado pelo Movimento Brasil.

Maranhão

Um grupo de apoiadores ao governo Bolsonaro se reuniu na manhã deste domingo (25) em São Luís. A concentração aconteceu por volta das 10h, em frente a sede da Polícia Federal em Cohama, na capital.

