Manifestantes fazem atos em cidades pelo País na véspera do julgamento do habeas corpus de Lula no Supremo Tribunal Federal

Manifestantes realizam atos em diversas cidades do Brasil nesta terça-feira (3), véspera do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP), Lula tenta evitar sua prisão.

O julgamento foi iniciado no STF no dia 22 de março e será retomado nesta quarta-feira (4).

Há atos contra a concessão do habeas corpus em Aracaju (SE), Araçatuba (SP), Belo Horizonte (MG), Blumenau (SC), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Campo Grande (MS), Criciúma (SC), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Joinville (SC), Londrina (PR), Maceió (AL), Maringá (PR), Natal (RN), Passo Fundo (RS), Piracicaba (SP), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre, Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Santos (SP), São José do Rio Preto (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), Sorocaba (SP).

Há atos a favor de Lula em Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP).

