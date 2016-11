Manifestantes fazem protestos contra a PEC dos gastos pelo País

Integrantes de centrais sindicais e movimentos sociais fazem protestos nesta sexta-feira (25) contra a PEC do teto de gastos públicos. Foram registrados atos em pelo menos 13 Estados: AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PE, PI, RN, RS, SE e SP.

Manifestantes interditaram vias em várias cidades. Servidores públicos, como professores e funcionários dos Correios e Previdência Social, além de petroleiros e operários da construção civil, fizeram um dia de paralisação.

Veja a situação em cada Estado:

Amazonas

Manifestantes protestaram em frente ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, inaugurado na manhã desta sexta-feira (25), em Manaus. O grupo é contra PEC 55, que limita por 20 anos os gastos públicos. Segundo os manifestantes, cerca de 500 pessoas participaram do ato. A PM ainda não divulgou balanço de participantes.

Bahia

Estudantes, funcionários públicos e representantes de centrais sindicais se reuniram na reitoria da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, de onde partiram em caminhada sentido bairro do Comércio, por volta das 10h. Durante a manhã, integrantes do Sindicato dos Petroleiros da Bahia também fizeram mobilizações em frente à sede da Petrobras no bairro do Itaigara.

Ceará

Um grupo de cinco mil pessoas, segundo a organização, protestou em Fortaleza contra a PEC 55. A caminhada saiu da Praça Portugal em direção à superintendência do Banco do Brasil, onde houve mais falas e o ato foi encerrado. A PM não divulgou o número de manifestantes. De manhã, o terminal de ônibus Papicu chegou a ser fechado.

Espírito Santo

Centrais sindicais fizeram um protesto em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação, em Vitória. Os manifestantes são contra a PEC do teto de gastos, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A Polícia Militar informou que 100 pessoas participam do protesto. Os manifestantes contestaram o número dado pela PM, mas disseram que não iriam estimar.

Goiás

Funcionários públicos, estudantes e sindicalistas protestaram no centro de Goiânia. Eles se concentraram na Praça do Bandeirante e fizeram uma caminhada em direção ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Algumas vias tiveram o trânsito interrompido. De acordo com a Polícia Militar, 300 pessoas integravam o protesto. Para a organização, havia 600 participantes. O ato acabou às 11h20min.

Maranhão

Um grupo de manifestante tomou o Largo de São Pedro, no Centro Histórico de São Luís em protesto contra o governo de Michel Temer, PEC 55 e reformas que retiram direitos, como a do Ensino Média e as das Previdência e Trabalhista. Segundo a liderança do movimento, 400 pessoas participaram do protesto. A PM ainda não divulgou os números.

Minas Gerais

Sindicatos reuniram manifestantes no Centro de Belo Horizonte. Tendas foram montadas e cadeiras colocadas na Praça da Estação, onde uma assembleia era realizada por volta das 11h. Os manifestantes pretendem fazer uma passeata até a Praça Sete.

Pernambuco

No Recife, os atos envolveram interdições de vias, paralisação de alguns serviços públicos e ocupação de prédios públicos. Manifestantes ocuparam o jardim da Companhia Estadual de Habitação e Obras, logo após interditarem a Avenida Agamenon Magalhões, no bairro de Campo Grande. O trecho foi liberado às 9h (horário local).

Ao longo da manhã, trechos das rodovias federais também foram bloqueados por grupos contrários a PEC. Uma das principais avenidas da cidade, a Cruz Cabugá, foi fechada por volta das 6h e reaberta às 7h30min. Por causa dos protestos, a região central ficou congestionada.

Piauí

Representantes de diversas entidades trabalhistas e estudantis tomaram as ruas do Centro de Teresina na manhã desta sexta-feira (25). Os manifestantes protestam contra a PEC 55, a reforma do ensino médio e as reformas da previdência. A organização do movimento não falou sobre estimativa de público. A Polícia Militar não acompanhou.

Rio Grande do Norte

Sindicalistas se reuniram em frente ao Midway Mall, em Natal, para caminhar até a governadoria. Manifestantes também ocuparam a sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. As avenidas Bernardo Vieira e Salgado Filho foram fechadas. Até por volta das 11h, nem manifestantes nem a Polícia Militar haviam informado a quantidade de pessoas nos protestos.

Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, houve interrupção da circulação dos trens, piquetes e bloqueios de avenidas com queima de pneus. Por volta das 6h, estudantes atearam fogo em pneus na avenida Bento Gonçalves, em frente ao campus Agronomia da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

Manifestantes também bloquearam a rua Sarmento Leite. Em frente à Pucrs, na avenida Ipiranga, um grupo bloqueou o trânsito no sentido Centro-bairro no início da manhã. Foi realizada uma caminhada pela Mauá, bloqueando uma faixa da avenida no sentido bairro-Centro. No interior do Rio Grande do Sul também houve mobilizações.

São Paulo

Manifestantes protestaram na capital, no viaduto Santa Ifigênia, contra projetos debatidos no governo, como a reforma trabalhista e a proposta de emenda constitucional (PEC) do teto dos gastos públicos. Os grupos também se manifestaram pela manutenção dos direitos na reforma da previdência.

Em Piracicaba, a manifestação fechou parte da Rua XV de Novembro, uma das mais movimentadas da cidade. No Litoral, os trabalhadores atrasaram em quatro horas o início do turno de trabalho na Refinaria Presidente Bernardes e no terminal Transpetro Pilões, em Cubatão. O terminal Transpetro Alemoa, em Santos, também foi afetado, segundo o Sindicato dos Petroleiros da região.

Sergipe

Membros de sindicatos e trabalhadores reuniram-se das 6h às 8h30min em frente ao Tecarmo, unidade da Petrobras, que fica na Avenida Melício Machado, em Aracaju. Segundo Bruno Dantas, que é dirigente da Central Sindical e Popular Conlutas (CSP/Conlutas), cerca de 300 pessoas participaram do ato. A polícia não informou uma estimativa de participantes. (AG)

