Nessa quinta-feira, Dia Mundial da Água, integrantes de ONGs ligadas a causas ambientais fizeram um ato em frente ao Congresso Nacional, em Brasília, para alertar sobre o saneamento insuficiente no País. O grupo ergueu no gramado um vaso sanitário inflável de 12 metros de altura e estendeu uma bandeira de 750 metros quadrados com a logomarca “SOS Mata Atlântica”.

