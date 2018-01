Manifestantes interrompem seminário apoiado pelos EUA

Palestinos que protestavam contra a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Jerusalém interromperam um workshop de marketing palestino coordenado pelos EUA realizado na Cisjordânia ocupada nesta terça-feira (30), danificando um veículo diplomático norte-americano quando este se afastava. Os manifestantes atiraram tomates no SUV, que tinha placas do consulado dos EUA.

