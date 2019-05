Manifestantes pró-Bolsonaro arrancam cartaz em defesa da educação em universidade federal

Durante os atos em favor do presidente Jair Bolsonaro, manifestantes arrancaram uma faixa em defesa da educação que estava no prédio da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Na faixa estava escrito: “Em defesa da educação #OrgulhoDeSerUFPR #UniversidadePública #EuDefendo”, ela foi retirada sob aplausos dos manifestantes. Nas redes sociais, um apoiador do governo afirmou que “prédio público não pode ser usado de forma ideológica”

O reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, disse que a ação é “inacreditável”.

Durante todo o domingo (26), manifestantes foram as ruas para apoiar à Reforma da Previdência e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em Porto Alegre, eles se reuniram no Parque Moinhos de Vento (Parcão) ocupando a Avenida Goethe.

