A ministra Rosa Weber, do STF, recebeu na manhã dessa quinta-feira o grupo de sete militantes que está em greve-de-fome há 24 dias para pedir a soltura do ex-presidente Lula. O clima foi amistoso e alguns dos manifestantes, oriundos do Rio Grande do Sul, surpreenderam-se ao ver uma bandeira do Inter no gabinete da magistrada, também gaúcha.

Deixe seu comentário: