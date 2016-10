Manifestantes protestam contra a proposta que limita os gastos públicos no Centro de Porto Alegre

Manifestantes bloquearam a avenida Mauá, no Centro de Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (24), no sentido bairro-Centro. Com faixas e cartazes, eles protestaram contra a PEC (proposta de emenda à Constituição) que estabelece um teto para os gastos públicos.

O protesto começou por volta das 7h e durou cerca de uma hora, causando congestionamentos na região. Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), linhas de ônibus, como as Circulares, 343, 353 e D43, foram prejudicadas.

A Brigada Militar usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes. A votação em segundo turno da PEC do teto dos gastos na Câmara dos Deputados está prevista para esta terça-feira (25). A proposta já foi aprovada em primeiro turno.

