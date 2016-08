Manifestantes protestam contra a falta de segurança em frente ao prédio de Sartori, na Zona Sul de Porto Alegre

Pelo menos 30 pessoas realizaram um protesto, por volta das 22h30min desta quinta-feira (25), em frente ao prédio do governador José Ivo Sartori na avenida Diário de Notícias, na Zona Sul de Porto Alegre. Com balões, cartazes e um caixão, os manifestantes pediram mais segurança. Eles colocaram cruzes com nomes de vítimas da violência na Capital e fizeram um velório simbólico no local.

No fim da tarde de quinta, Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, foi morta por assaltantes enquanto esperava o filho em frente ao colégio Dom Bosco, no bairro Higienópolis, na Zona Norte de Porto Alegre. Os bandidos tentaram levar o carro da vítima, que estava acompanhada da filha de 17 anos. Cinco suspeitos foram presos. Após ter sido confirmada a participação de apenas um deles no crime, os outros foram liberados.

Sartori reúne-se na manhã desta sexta-feira (26) , em Brasília, com o presidente interino Michel Temer e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para solicitar apoio a ações de segurança pública no Rio Grande do Sul.

A principal reivindicação é a presença da Força Nacional de Segurança. Serão solicitados também recursos para investimentos no sistema prisional e na aquisição de equipamentos e viaturas policiais.

