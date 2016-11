Manifestantes protestam em ruas e avenidas de Porto Alegre contra a proposta que limita os gastos pÃºblicos e o pacote de medidas anunciado pelo governo do Estado

Manifestantes realizam protestos, desde o início da manhã desta sexta-feira (25), em diversas ruas e avenidas de Porto Alegre contra a PEC (proposta de emenda à Constituição) 55, em tramitação no Congresso, que impõe um teto para os gatos públicos, e também contra o pacote de medidas anunciado nesta semana pelo governo do Rio Grande do Sul para reequilibrar as finanças.

Por volta das 6h, estudantes atearam fogo em pneus na avenida Bento Gonçalves, em frente ao campus Agronomia da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), interrompendo o trânsito. Os bombeiros controlaram as chamas e a via foi liberada.

Com faixas e cartazes, os manifestantes também bloquearam a rua Sarmento Leite ao lado do campus da Ufrgs. Após tentativa de acordo, a Tropa de Choque da Brigada Militar desbloqueou a via.

Em frente à Pucrs, na avenida Ipiranga, um grupo bloqueou o trânsito no sentido Centro-bairro no início da manhã. A avenida liberada por volta das 7h20min, conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Manifestantes realizaram uma caminhada pela Mauá, bloqueando uma faixa da avenida no sentido bairro-Centro, por volta das 8h45min. Eles se dirigiram para o Centro. Os protestos causam transtornos aos motoristas e provocam lentidão em diversas vias da cidade.

