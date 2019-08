Manifestantes protestam na Europa contra a cúpula do G7

A qualquer ação dos líderes do G7 (grupo formado pelos países com as maiores economias do mundo: Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá, Japão e Itália), manifestações foram registradas, neste domingo (25), em diversas cidades da Espanha: Bayonne, Hendaye, Irún e outras cidades da região histórica do País Basco.

Os manifestantes criticam o presidente francês, Emmanuel Macron, por “hipocrisia” na questão ambiental. Tanto nos acampamentos repletos de jovens, adultos e idosos de toda a Europa, como nos debates ao ar livre em praças públicas, do lado de fora do centro de eventos Ficoba, em Irún, ou nos (poucos) enfrentamentos entre manifestantes e polícia, os integrantes da chamada contracúpula, fizeram muito barulho. Sempre impedidos por mais de 13 mil agentes de segurança de estar a menos de 25 quilômetros dos chefes de estado do G7, reunidos no centro de Biarritz.

