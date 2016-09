Mansão que foi reformada por Harrison Ford é vendida por 18 milhões de reais

Uma “villa na Toscana” em Encino, na Califórnia (Estados Unidos), que já pertenceu ao comediante Dick Van Dyke e ao músico e compositor brasileiro Sergio Mendes, acaba de ser vendida por nada menos que 6,512 milhões de dólares (aproximadamente 18 milhões de reais). De acordo com o jornal Los Angeles Times, a propriedade, quando pertencia a Mendes, era palco de grandes festas e recebeu visitantes ilustres, como Pelé.

Outra peculiaridade é que, entre a equipe escalada pelo músico para a construção de um estúdio na propriedade, há décadas atrás, estava o então adolescente Harrison Ford. O ator de 74 anos se mudou para Los Angeles em 1964 para se candidatar a um emprego como locutor de rádio. Ele viria a se tornar um astro de Hollywood só após atuar nos filmes “American Graffiti” e “Star Wars”, nos anos seguintes.

O negócio foi fechado por um valor abaixo do que o pedido em abril deste ano, quando a casa foi colocada à venda por 8,995 milhões de dólares (24 milhões de reais). No total, foram abatidos 2,4 milhões de dólares (aproximadamente 7 milhões de reais) do valor original.

Com mais de 12 mil metros quadrados, a casa conta com seis suítes e nove banheiros, lareira de pedra na sala de estar, sala de jantar, cozinha do chef, sala dedicada a degustação de vinhos, teatro e cinema privativos e bar. Conta ainda com quadra de tênis e piscina.

