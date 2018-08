Os desembargadores da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negaram um recurso apresentado pela viúva e pela filha do lavrador Renee Sena, que foi morto em 2007, dois anos após ganhar R$ 52 milhões na Mega-Sena. Elas tentavam derrubar a anulação do testamento, obtida em fevereiro pelos irmãos da vítima.

Deixe seu comentário: