A Justiça do Reino Unido rejeitou mais uma vez o pedido de retirada do mandado de prisão contra o ativista australiano Julian Assange, fundador do site WikiLeaks. Acusado de espionagem, ele está refugiado na embaixada do Equador em Londres há quase seis anos. Na avaliação do tribunal de Westminster, a manutenção da medida “não fere o interesse público”.

