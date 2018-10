A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter com o juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná, trechos de delações premiadas de executivos da Odebrecht que citam o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Compõem o colegiado os ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Edson Fachin.