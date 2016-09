Manu Gavassi sensualiza em fotos de lingerie

Manu Gavassi postou fotos em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 5, em que aparece de sutiã.

Fazendo carão, a cantora posou para as lentes do fotógrafo Bruno Fioravanti, que captou um lado mais sexy da morena e não precisou abusar dos retoques.

Manu Gavassi. (Foto: Reprodução) Manu Gavassi. (Foto: Reprodução) Manu Gavassi. (Foto: Reprodução)

Manu já se posicionou quanto ao Photoshop, e condenou o uso excessivo dos retoques em sua capa para a revista VIP. “A gente tem que se sentir linda do jeito que nós somos. Nada a ver se retocar toda”, declarou ela.

A cantora decidiu começar uma campanha e criou a #MeSintoLindaComoSou. “Depois de anos sofrendo pra que a minha imagem agrade as pessoas e a mim, anos tentando ser parecida com capas de revista, percebo que ser linda e sexy na vida real é o oposto disso”, disse ela em um post no Instagram. (AG)

Comentários